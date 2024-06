Au cœur d’Ubu Roué

Visionnez la vidéo en HD

Alfred Jarry, le dramaturge

En 2023, Saint-Brieuc a fêté Alfred Jarry, homme aux multiples talents (écrivain, romancier, dramaturge, poète, dessinateur et graveur) qui vécut dans cette ville de 1879 à 1888. « Ubu Roi », une de ses œuvres les plus connues, fut publié en 1895. Sa première représentation eut lieu le 10 décembre 1896.

Beaucoup plus récemment, en 2009, « Ubu Roi » est entré à la Comédie Française.

Quand « Ubu Roi » est traduit en gallo

Quand la question s’est posée de ce qu’il fallait faire pour s’associer à l’année « jarryque », Jean Guérin, un des principaux responsables de l’association Qerouézée, s’est mis en quête d’un bon traducteur. Il a trouvé Paul Recoursé qui a traduit « Ubu Roi » en gallo.

Douze comédiens gallèsants ont bientôt répondu à l’appel et quatre représentations ont pu se faire en gallo, à Plérin, Morieux, Trémorel et Uzel.

Laissons maintenant la parole à Jean, Paul, Ludovic et Klervi pour nous en dire plus sur cette aventure théâtrale …

