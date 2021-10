Art plastique façon Bordalo

Artur Bordalo, artiste portuguais né en 1987, est connu sous le nom de Bordalo II («segundo» en référence à son grand-père, peintre lui aussi). Issu des Beaux-arts et du street-art, le jeune artiste met depuis 2013 ses compétences créatives au service de la planète et dénonce, à travers ses œuvres, le gâchis mondial des déchets plastiques (*) . Sa ville, Lisbonne, est particulièrement touchée par cette pollution.

Le génie de Bordalo II est de réussir à transformer ces immondes déchets en œuvres d’art. Le talent de Philippe Merriaux, auteur du présent court métrage photo, est de sublimer encore davantage ces œuvres à travers des effets et des enchainements non moins artistiques. On les remercie tous deux de réussir à créer du beau là où l’on s’y attend le moins.

« Les ordures d’un homme sont le trésor d’un autre » (Bordalo II)

(*) Depuis le milieu du XXe siècle, la production de masse a généré 8,3 milliards de tonnes de plastiques, dérivés du pétrole. La plupart de ces produits sont jetables, et seulement 9% sont recyclés (Source : National Geographic). La plupart finissent dans les mers et empoisonnent la flore marine , les oiseaux, les poissons, les cétacés, et … l’homme donc qui est situé au bout de la chaîne. On prévoit que, d’ici à 2050, les océans contiendront en masse plus de déchets plastiques que de poissons.

Durée 2'16 – Diaporama numérique – Réalisation Philippe Merriaux – Août 2021

