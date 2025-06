Armorique Vitrail est un atelier d’art verrier, situé à Ploubezre (22), proposant des travaux de création et de restauration de vitraux. Pauline Le Goïc, qui dirige cet atelier, a présenté au Centre d’Interprétation « Les Enclos » à Guimiliau (29) une exposition intitulée «À l’horizon des événements».

L’astronomie, autrement

Elle invite le visiteur à découvrir un monde de l’astronomie. Un univers qui fait rêver à travers des réalisations contemporaines utilisant des techniques innovantes de sculptures en vitrail papier de différents types (marbré, cyanotypé …), en verre et vitraux muraux.

Un sacré voyage dans l’univers

Découvrez ainsi le vitrail traditionnel au plomb, ajouré et en dentelle, en cuivre soudé à l’étain ainsi que ses principales créations présentées à l’exposition : la représentation d’Orion; la matière noire; la nébuleuse de l’anneau austral; un trou noir; des sphères montées au plomb avec verre thermoformé et inclusion de papier washi : les larmes d’Uranie, l’albédo de la Lune; des nébuleuses en dalles de verre et un « soleil noir », représentation d’un observatoire solaire néolithique revisité en style contemporain. Au pied de la colonne principale de cette dernière réalisation, reproduite sur washi, figure la carte de Dunhang, une des plus anciennes cartographies du ciel étoilé connue à ce jour et datant de la dynastie Tang (618-907).

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 13’02 – Réalisation (tournage, interview et montage) Hervé Sizun – Production TV-Trégor – Juin 2025

