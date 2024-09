TV-Trégor au Forum des Associations

TV-Trégor selfie

Rendez-vous au Forum des Associations

Samedi 7 septembre 2024, TV-Trégor sera présente au Forum des Associations de Lannion, stand 112 dans la mezzanine des Ursulines. Venez nous voir si la vie locale et le média vidéo vous intéressent. Sachez que, grâce à cette activité, vous ferez des rencontres et des découvertes passionnantes; vous serez le témoin actif de votre temps et de votre Pays. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. Nous cherchons en particulier des monteurs. Des formations au reportage et au montage sont prévues en cette fin d’année 2024.

TV-Trégor vous accueille

Prochaine permanence d’accueil : mardi 10 septembre à partir de 16h30 (puis comité de rédaction à partir de 17h30)

TV-Trégor – Espace de Broglie – 5 rue Louis de Broglie à Lannion – Bat B3 , 1er étage

