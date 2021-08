Trégathlon Scaramob

Le ‘Trégathlon’ est un rallye multisports organisé par l’association ‘Scaramob‘ le dimanche 29 août 2021. Il s’adresse à des sportifs confirmés tout comme aux amateurs ou aux familles. Il est proposé 8 parcours, à pied, à la nage, à vélo, en canoé, paddle ou kayak. Ils mettent en valeur la diversité des paysages du Trégor. Rural et herbager à Pluzunet, Prat, le paysage se transforme progressivement le long de la ria du Jaudy. Des bourgs au passé historique et architectural ( maisons à colombage) se présentent devant la roue du vélo. Puis c’est Tréguier, la cité épiscopale et ses trésors de patrimoine, au carrefour de trois rivières. Une presqu’ile aux champs de choux fleurs qui forment un damier bien ratissé succède, et, à la fin, l’ouverture sur le large, au-delà de la baie de Port-Blanc.

Le programme détaillé du Trégathlon ainsi que le mode d’inscription sont disponibles sur le site web de l’association organisatrice : suivez ce lien

L’association ‘Scaramob’, organisatrice du rallye, présentera à Port-Blanc, à l’issue de la journée, une esquisse grandeur nature d’un véhicule léger, quasiment autonome en énergie : la Scaramobile.

Ce véhicule est une option à l’usage de la voiture sur les trajets courts et quotidiens. Elle est en cours de prototypage en partenariat avec plusieurs écoles d’ingénieurs partout en France : l’ENSTA, l’ESTACA, ESME Sudria, des INSA, les Mines, les Ponts & Chaussées, Centrale … Les recettes du Trégathlon iront au financement du prototypage de la Scaramobile

hashtags : #tvtregor #Treguier #Tregor #Scaramob #CotesdArmor #Bretagne #Tregathlon

129 total views, 4 views today