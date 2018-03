Soirée Comédie Armoricourt

Armoricourt organise le mercredi 14 mars une grande « soirée comédie » avec la projection de six courts métrages amusants, ironiques, loufoques, parodiques, déjantés, tendres et optimistes … L’entrée est gratuite et, cerise sur le gâteau, un pot sera offert après la séance. L’occasion de discuter cinéma en toute convivialité.

Courez vite au cinéma Le Douron à Plestin les Grèves le mercredi 14 mars à 20h30 ! Réservation conseillée en écrivant à armor1403@gmail.com