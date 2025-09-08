Rentrée 2025 – TV-Trégor vous accueille







Si la vie locale vous intéresse, sachez que la caméra peut être le stylo qui vous permettra d’écrire l’histoire contemporaine du Trégor. Grâce à TV-Trégor, vous ferez des rencontres passionnantes et des découvertes surprenantes. Vous serez le témoin actif de votre temps et de votre Pays. Alors, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe. TV-Trégor vous accueillera de façon informelle dans ses locaux (Espace de Broglie à Lannion – Bat B3, 1er étage) mardi 9 septembre à partir de 16h30 jusqu’à 19h00.

Clip de présentation de l’association

Cliquez sur la vignette du début de cet article pour visionner notre clip de présentation de l’association

Comité de rédaction

Le prochain comité de rédaction (réunion où l’on discute des projets de reportages en cours ou futurs) se tiendra le mardi 16 septembre dans nos locaux à 17h30

Adhésion à TV-Trégor

Si vous souhaitez adhérer à TV-Trégor (20 €), vous pouvez le faire directement en ligne à partir de cette page.

Ou bien venez nous rencontrer dans nos locaux (adhésion possible aussi par chèque ou en espèces).

