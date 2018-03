Rencontre et initiation à la harpe celtique

Bientôt un cours de harpe celtique au CCB ?

Ur gentel telenn geltiek gant KSL a-benn nebeut ? Cécile Plouhinec et le Centre Culturel Breton de Lannion ont proposé deux rencontres avec initiation autour de la harpe celtique, dans la perspective de cours qui pourraient commencer après les vacances de Pâques. Ces rencontres sont ouvertes à tous, adultes et enfants, aux curieux et à celles et ceux qui aimeraient commencer la pratique de la harpe celtique. La première rencontre a eu lieu le samedi 24 mars et la seconde aura lieu le mercredi 4 avril, de 10 h à 12 h, dans nos locaux de l’Espace Sainte Anne. Plus d’informations sur le site : http://www.ksl-ccb.bzh/