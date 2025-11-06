





40 ans d’archives vidéo

«Remontez le temps avec TV-Trégor» est une invitation à plonger dans le passé, à revivre ensemble des moments forts, et à explorer les trésors de notre belle région grâce à des images, des vidéos et des témoignages uniques de celles et ceux qui vivent dans le Trégor. Nous disposons ainsi, en 2025, de 40 ans d’archives vidéo.

Que vous soyez passionnés d’histoire locale, de patrimoine, curieux de mieux connaître le territoire, ou simplement en quête de belles histoires, notre web-TV est faite pour vous.

Bientôt un site entièrement rénové !

À cette occasion, nous sommes très heureux de vous présenter, à travers cette vidéo, notre tout nouveau site TV-Trégor, bientôt opérationnel, conçu avec une présentation et une ergonomie modernes, pour vous offrir une expérience unique, riche en découvertes. Nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques semaines, sur un tv-tregor.com rénové, pour partager cette belle aventure et vous transporter dans la magie du Trégor d’hier et d’aujourd’hui.

Visionnez la vidéo

– En haute définition, en cliquant sur l’image du début de cet article ou en suivant ce lien

ou

– En simple définition, si votre liaison internet est un peu lente, en suivant ce lien

Informations sur ce document vidéo

Durée 2’47 – Réalisation Sylvie Ollivier – Production TV-Trégor – Novembre 2025

