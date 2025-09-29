Octobre Rose – 32e







Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en France et constitue chez elles la principale cause de mortalité.

« Octobre Rose » fête son 32e anniversaire en 2025. L’événement, symbolisé par le ruban rose, met l’accent sur le dépistage organisé, avec l’Institut national du cancer. La campagne d’information et de sensibilisation qui a lieu durant tout ce mois d’octobre a pour slogan : « Plus fortes ensemble ! ».

En janvier 2022, TV-Trégor publiait un reportage sur « Solution RIPOSTE », soutenue par la Ligue Contre le Cancer et spécialement conçue pour la rééducation post-opératoire. TV-Trégor était allé à la rencontre de « Riposteuses » qui se battent contre la maladie grâce à la pratique de l’escrime.

Retour sur ce reportage plein d’énergie, qui mettait en lumière le rôle essentiel du sport sur ordonnance comme véritable accompagnement. Car la guérison ne se limite pas aux soins médicaux : elle se construit aussi à travers le mouvement, le mental et la solidarité. Une démonstration inspirante de ce que signifie, dans toute sa force, le slogan : « Plus fortes ensemble ! ».

– À l’assaut du cancer du sein. Riposte !

