Les 100 ans de la grève des sardinières

100e anniversaire des grèves des ouvrières

Dans le cadre du 100e anniversaire des grèves des ouvrières d’usine de sardines sur Douarnenez survenues en 1924, la Cinémathèque de Bretagne présente deux films réalisés par la cinéaste brestoise Marie Hélia.

Dimanche 6 octobre à 18:00 – Salle Polyvalente Louis Cado à Trédrez-Locquémeau (rue de Keravilin) – Entrée 5 € – tarif réduit 3 €

Cette séance est organisée par l’association « 20000 Doc sur la Terre »

Rencontre avec Françoise Pencalet, historienne spécialiste des luttes des sardinières.

L’usine rouge

Documentaire de 26′ réalisé en 1989 par Marie Hélia

L’histoire des conserveries de poisson à Douarnenez racontées par les femmes qui y travaillèrent entre 1905 et 1989 : leurs luttes et leurs grèves aux côtés des marins face aux usiniers peu pressés de délier les cordons de la bourse

Les filles de la sardine

Documentaire de 52′ réalisé en 2000 par Marie Hélia

Elles sont encore 300 environ à travailler dans la dernière et la plus ancienne conserverie de Douarnenez. Embauchées depuis quelques mois ou à poste depuis des années, à l’usine et « hors les murs ». Ce film nous raconte leurs premiers jours, leur quotidien, les conditions de travail, les copines, la solidarité, les revendications, leurs rêves.

Locquémeau, au temps de la pêche à la sardine

En première partie de cette séance, projection du film «Locquémeau, au temps de la pêche à la sardine»

Durée 11′ – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Images cinéma de Pierre Delassus – Production TV-Trégor – Avril 2014

Ce film est visionnable sur TV-Trégor en suivant ce lien

