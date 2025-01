L’année 2025 avec TV-Trégor

Si la vie locale vous intéresse, sachez que la caméra peut être le stylo qui vous permettra d’écrire l’histoire contemporaine du Trégor. Grâce à TV-Trégor, vous ferez des rencontres intéressantes et des découvertes. Vous serez le témoin actif de votre temps et de votre Pays. Alors, n’hésitez pas à rejoindre cette année notre équipe de reporters bénévoles.

Accueil chaque mardi PM

Chaque mardi se tient une permanence d’accueil informelle dans nos locaux entre 16h30 et 19h00. C’est l’occasion de venir nous rencontrer, juste pour faire connaissance et discuter de vos envies, de vos projets.

Formations au reportage vidéo

Si vous ne vous sentez pas très à l’aise avec la technique vidéo, des stages sont prévus pour que vous puissiez vous former. Et une forme de compagnonnage permet également de compléter cette formation en participant « sur le tas » à des projets menés par des bénévoles plus expérimentés.

Pour en savoir plus sur TV-Trégor

Pour en savoir un peu plus sur notre association, visionnez notre clip de présentation de TV-Trégor réalisé dans le cadre d’un stage de formation. clip de présentation de TV-Trégor

Ou bien, visitez la page « Qui sommes-nous ? » en suivant ce lien

Comment adhérer

Si vous souhaitez adhérer à TV-Trégor, vous pouvez le faire par chèque ou espèces en venant à nos permanences mais vous pouvez aussi le faire à distance sur notre site.

L’adhésion n’augmente pas et reste à 20 € par an pour les individuels et 50 € pour les associations.

À bientôt donc à TV-Trégor

Cliquez sur ce lien pour adhérer en ligne via HelloAsso

Ou bien flashez ce QR-code :

Ou utilisez le formulaire ci-dessous :



#TvTregor #Adhesion