Une nouvelle formation de base au reportage vidéo est programmée en novembre 2024. Elle se tiendra à Lannion les samedis 9, 16, 23 et 30 novembre. Nul besoin d’être « trappu » en vidéo pour participer à ce stage. Il s’adresse aux débutants désireux de faire du reportage.

Le stage se déroulera dans nos locaux à l’Espace de Broglie, 5 rue Louis de Broglie, à Lannion (bat B1 ou B3, 1er étage). Il sera structuré comme suit :

– 1er module – samedi 09/11 : écriture et préparation d’un sujet de reportage, règles de base de la composition des images vidéo, prise de connaissance du matériel de TV-Trégor (caméras, trépieds, microphones)

– 2e module – samedi 16/11 : travaux pratiques sur la prise de vue et la prise de son en situation simulée de reportage : cadrage, prise de son, éclairage

– 3e module – samedi 23/11 : montage : méthodologie générale pour aborder un montage et apprentissage des notions de base du logiciel de montage DaVinci

– 4e module – samedi 30/11 : montage : les fonctions élaborées du logiciel DaVinci, pour un montage créatif

le travail de montage s’effectuera en binômes sur les 4 stations de montage de TV-Trégor.

Le formateur est un professionnel qui encadre ce stage depuis déjà plusieurs années

Il y a possibilité de choisir ses modules. Pas d’obligation de participer aux 4 modules. Par exemple :

– Si vous êtes déjà à l’aise avec la prise de vue et la prise de son, vous pouvez vous inscrire uniquement aux modules 3 et/ou 4 relatifs au montage sous DaVinci. Et inversement.

– Si vous connaissez déjà un peu DaVinci, vous pouvez ne suivre que le module 4 qui aborde des fonctions plus élaborées.

Pour vous inscrire ou demander davantage de renseignements, écrivez nous avant le 29 octobre 2024 à formation@tv-tregor.com

Ce stage est payant. Pour chaque module, le stagiaire devra régler 10 € (soit 40 € s’il prend les 4 modules). Somme à payer à l’avance par chèque à l’ordre de TV-Trégor ou par virement bancaire (RIB de TV-Trégor communiqué sur demande), au plus tard le 31 octobre (seul le paiement valide l’inscription à la formation).

Si vous n’êtes pas déjà adhérent à TV-Trégor, ajoutez le coût de la cotisation annuelle d’adhésion (qui sera valable jusqu’en fin 2025), à savoir 20 €

