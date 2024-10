Fête de la Science 2024 – Océan de savoirs

Océan de Savoirs

Pour célébrer sa 33e édition, la Fête de la Science mettra l’accent sur une thématique essentielle et contemporaine : l’eau et les océans, sous le thème «Océan de Savoirs». Ce thème est d’une importance cruciale, car il touche à des enjeux environnementaux, scientifiques et sociétaux majeurs.

La Fête de la Science à Lannion

Comme tous les ans, le Village des sciences de Lannion-Trégor Communauté pose ses valises aux Ursulines à Lannion, le week-end du 5 et 6 octobre 2024. Ouvert au grand public le samedi et le dimanche de 14h à 18h – Entrée gratuite.

Durant tout le week-end, le grand public pourra apprendre en s’amusant, à travers des ateliers, expositions, et expériences en tous genre. Plongez dans un océan de savoirs.

Site de LTC : suivez ce lien

Tout le programme détaillé : suivez ce lien

Flash-back sur la Fête de la Science 2012

Retour sur l’édition 2012 de la Fête de la Science (à Pleumeur-Bodou) où notre reporter, Olga Giteau, interviewe Victor Riche, alors salarié de l’ABRET, l’association qui a précédé ArmorScience pour la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public.

Pour visionnez la vidéo cliquez sur ce lien : Fête de la Science 2012 – L’ABRET et ses missions

