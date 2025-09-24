Bonjour ! Gardons le contact

Vous êtes intéressé(e) par la vidéo et le reportage ? La vie locale du Trégor, riche en événements de toutes sortes, vous passionne ? Venez rejoindre l’équipe des reporters bénévoles de TV-Trégor. À compter du 1er octobre 2025, nous n’assurerons plus la permanence du mardi après-midi mais vous pouvez solliciter un rendez-vous en écrivant à « bonjour@tv-tregor.com« .
Donnez nous déjà par écrit quelques indications sur ce qui vous motive, quels sont vos centres d’intérêt. Donnez-nous vos préférences ou vos contraintes pour définir une date et une heure de rendez-vous (proposez un choix). Nous essaierons de trouver la bonne personne de l’équipe pour vous recevoir dans nos locaux, à l’Espace de Broglie à Lannion (5 rue de Broglie, en face de Nokia).
Si vous souhaitez mieux nous connaître, Regardez notre clip de présentation de l’association en suivant ce lien : TV-Trégor Selfie.
Au revoir, kenavo, et à bientôt …
