Armoricourt – Soirée courts métrages

Armoricourt vous propose une soirée courts-métrages le 13 juin, en deux temps :

Première partie

«Silence, ça tourne à l’EPHAD Le Gall de Plestin»

Un film fait par les enfants de Plestin à l’EPHAD avec TV-Trégor

Seconde partie

6 films courts réalisés par des étudiants de l’ESRA de Rennes (Formations aux métiers de l’audiovisuel) dont certains seront présents pour des échanges avec le public.

«Consolation»

Un film de Sarah Blesteau-Reuzé

Colette et sa mère vivent ensemble depuis des années. La jeune fille s’apprête à partir de la maison pour étudier dans une autre ville. En rassemblant ses affaires pour ce nouveau départ, elle découvre des archives vidéo qui vont transformer le regard qu’elle porte sur sa mère.

«Joystreet»

Un film de Bastien Samson

En quête d’un hébergement pour la nuit, Léa utilise JOYSTREET, une application innovante, et se rend chez Alexandre, un hôte en apparence ordinaire. Mais dès son arrivée, un malaise s’installe. Plus la soirée avance, plus Léa comprend que cette soirée ne se déroulera pas comme prévu et qu’elle n’aurait peut-être jamais dû franchir cette porte.

«INSATIABLE»

Un film de Maël Lamétaine

Dans un salon prestigieux, Ambre, une jeune pianiste, joue pour les invités de M. Humert. Séduit par son talent, l’hôte insiste pour qu’elle recommence, promettant une récompense plus grande. À mesure que la nuit avance, la fatigue et la pression s’intensifient, mais M. Humert refuse de la laisser s’arrêter…

«Émotions»

Un film de Théo Georges

Une jeune femme en quête de sensations passe une nuit de fête en ville avec ses amies. Enchaînant des événements intenses, elle plonge dans un voyage onirique qui la conduit à la possibilité de retrouver un équilibre émotionnel.

« Hit the road » de Jérémy Marest – Axel, un jeune homme violent et macho, rentre dans un duel perdu d’avance avec le karma.

«Sous la nuit»

Un film de Melvin Baduel

Un vieil artiste de rue assailli par sa propre mortalité fait une rencontre qui va changer sa fin de vie.

Où, quand, comment ?

Une belle séance en perspective au Cinéma Le Douron, à Plestin-les-Grèves, le vendredi 13 juin à 20:00 – Tarif unique : 5 €

