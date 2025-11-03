





La 17e édition du Festival Armoricourt se tiendra vendredi 14 et samedi 15 novembre. Ce sera au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves (place Launceston).

L’équipe d’Armoricourt a sélectionné pour vous 7 moyens métrages couvrant un large panel de thèmes.

Découvrez le programme complet 2025-11-festival-armoricourt-programme-livret-v8 (à imprimer en recto-verso avec retournement sur le bord long) ou bien en visionnant la bande-annonce.

– Bande annonce du Festival Armoricourt #17

La punchline du Festival

Festival Armoricourt : « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font »

Après chaque projection, un temps d’échanges avec le public est prévu en présence du réalisateur ou de la réalisatrice ou d’un des membres de l’équipe de réalisation du film.

Horaires des séances

– Vendredi 14 à 20:30

– Samedi 15 à 15:30

– Samedi 15 à 20:30

– Samedi 15 vers 23:00 : palmarès et remise des prix

Le prix du public

À la fin des projections, le public sera invité à voter pour son film préféré (il faudra avoir vu les 7 films) et pourra remporter, par tirage au sort, une carte cadeau Camara de 50 €.

L’invité d’honneur – Xabi Molia

François-Xavier « Xabi » Molia, né à Bayonne en 1977, incarne depuis vingt ans une écriture hybride : romancier exigeant, ancien normalien et maître de conférences devenu cinéaste passionné.

Après sept courts-métrages où il tisse des liens intimes entre histoire et émotion, il signe en 2009 son premier long, « Huit fois debout », nommé aux festivals de Tokyo et de Stuttgart.

Son parcours littéraire et universitaire irrigue ses films d’une rigueur formelle unique.

Avec « Comme des rois » et « Un bon Début », il confirme son goût pour le format moyen-métrage, véritable terrain de jeu pour récits audacieux et esthétiques

Convaincu que ce format offre une liberté créative rare, Xabi Molia prêtera au Festival Armoricourt son regard affûté, révélant les œuvres qui bousculent les codes et éveillent l’émotion.

Préparez-vous à vivre un moment de cinéma intense, où chaque image résonne comme un appel à l’imaginaire …

