16e Festival Armoricourt

Le Festival Armoricourt arrive à grands pas : ce sera du 21 au 23 novembre, toujours à Plestin-les-Grèves, au cinéma Le Douron.

Le comité de sélection du Festival Armoricourt a retenu 7 moyens métrages offrant un mix équilibré entre drames et comédies.

Les séances de la compétition

Le programme compétition d’Armoricourt 2024 est constitué de 7 moyens métrages distribués sur 3 séances au cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves : une première séance avec 2 films le vendredi 22 novembre à 20:30; une deuxième séance avec 3 films samedi 23 à 15:30; et une dernière séance avec 2 films le samedi 23 à 20:30.

Le samedi soir vers 23:00, à la fin des projections et des débats, après un court intermède au cours duquel un court métrage sera projeté, arriveront le palmarès et la remise des prix

Le prix du public

Les spectateurs ayant assisté aux 3 séances pourront voter pour leur film préféré, ce qui donnera lieu au « prix du public » qui sera décerné en même temps que les autres prix.

Parmi les bulletins de vote des spectateurs, deux seront tirés au sort et donneront lieu chacun à l’attribution d’une carte cadeau de 50 € à faire valoir chez Camara à Lannion.

Au programme de la compétition

– Léna à Nogaro – Comédie – 46′ – Réalisé par Lou-Anna Reix

– Berthe is dead but it’s OK – Docu-fiction – 39′ – Réalisé par Sacha Trilles

– Muffin nature – Drame – 39′ – Réalisé par Hugo Angelini

– El Gato – Comédie policière – 40′ – Réalisé par Frédéric Frankel et Jules Frankel

– Nos loyautés – Drame – 36′ – Réalisé par Alexia Portal

– Yiyi loin de son pays – Drame – 37′ – Réalisé par Yiwei Yao

– Quand je serai grande – Comédie dramatique – 43′ – Réalisé par Yves Levy

Accédez au programme détaillé avec les pitchs en consultant cette page.

Débats avec les réalisateurs

La « punchline » du Festival Armoricourt ne varie pas : « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font »

Ainsi, après chaque projection de film, le réalisateur ou un membre de son équipe sera présent pour répondre aux questions du public lors d’un petit débat animé par Laure Schortgen

L’invité d’honneur

L’invité d’honneur de cette 16e édition du Festival est Julien Jaouen, compositeur de musiques de films. Il aura pour tâche, entre autres, de décerner le prix de l’invité d’honneur au film qu’il aura préféré.

Jeudi 21 novembre, en ouverture du Festival, il sera présent et aura carte blanche pour proposer au public un film qui l’a particulièrement marqué : en l’occurrence, Julien Jaouen a jeté son dévolu sur le film E.T. de Steven Spielberg. Il expliquera au public les raisons de son choix. La séance est à 20:30.

Pour en savoir davantage sur Julien Jaouen, consultez cette page.

La bande-annonce du Festival

Accédez à la bande-annonce du Festival en suivant ce lien

